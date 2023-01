App herunterladen, anmelden, Überraschungssackerl reservieren und abholen – so einfach kann es sein, Lebensmittel vor der Mülltonne zu retten. Auch in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg sind viele Mitglieder und Partnerbetriebe auf den Geschmack gekommen und nutzen die App Too good to go. Und das Konzept scheint von den Kundinnen und Kunden sehr gut angenommen zu werden, verraten einige Partnerbetriebe aus der Region.