Sonderpreis der Redaktion: Otto Kresch

Sportauspuffe führten ihn zum Welterfolg: Unternehmer Otto Kresch gründete mit seiner verstorbenen Ehefrau Angelika im September 1990 das Unternehmen Remus. Am Anfang arbeiteten sie beinahe Tag und Nacht. Die Anstrengungen zahlen sich aus: Schon von der ersten Fachmesse kehrte Otto Kresch mit Aufträgen in einem Gegenwert von fünf Millionen Schilling zurück. Kurz darauf war Remus unter den Sportauspuffherstellern Weltmarktführer. Seit 2016 wurden die Familienanteile am Unternehmen sukzessive verkauft.