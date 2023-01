Aktuell liegen rund 30 Zentimeter Schnee am Rastplatz Herzogberg, auf der Pack und auf der Hebalm liegen sogar ein paar Zentimeter mehr. Für den Wochenbeginn müssen sich die Süd- und Weststeirer vor allem in höheren Lagen auf weiteren Zuwachs beim Neuschnee einstellen. Auch wenn die Wettermodelle noch unsicher sind, eines haben sie gemeinsam: Die Prognose für Montag, den 23., und Dienstag, den 24. Jänner 2023, sagen zwischen 30 und 50 Zentimeter Neuschnee für höhere Lagen in der Süd- und Weststeiermark voraus. So etwa auf der Pack, in Hirschegg, auf der Weinebene, der Soboth und am Gaberl.