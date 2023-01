Ärzte öffnen ihre Praxen am Wochenende und an Feiertagen

Aufgrund der hohen Anzahl an Grippefällen bietet die Gesundheitsplattform Steiermark ab 21. Jänner Abendordinationen an. In Leibnitz und Deutschlandsberg soll an jedem Wochenende oder Feiertag zumindest ein Arzt verfügbar sein.