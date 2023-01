Premiere am 28. Jänner

Kritiker des Pumpspeicherkraftwerks drehte Koralm-Doku mit "Soko Donau"-Star

Der Weststeirer Bernhard Reiner drehte eine Doku in Hinblick auf das geplante Pumpspeicherkaftwerk auf der Koralm. Im Laßnitzhaus in Deutschlandsberg wird der Film mit Andreas Kiendl am 28. Jänner erstmals gezeigt.