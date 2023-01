Christoph Skoff: "Gloria Hole ist für mich ein schützender Heldenanzug"

Er möchte gesehen und gehört werden: Seit er 16 ist, schlüpft Christoph Skoff in die Rolle der Gloria Hole. Am 18. Jänner schwingt der aus St. Nikolai im Sausal stammende Stylist in der VOX-Kochsendung "Das perfekte Dinner" den Kochlöffel.