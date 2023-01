Die Krone am Kopf, die Gitarre mit einem Band um die Schulter hängend und den Stern in der Hand: Die Hollenegger Holy Singers streiften am Donnerstag wieder durch Hollenegg, Deutschlandsberg. Mit im Gepäck haben Peter Weiss, Alexander Sascha Vetters, Paul Diwiak und Stephan Tarmastin wieder einen Ohrwurm, der zum Sternsinger-Hit umgeschrieben wurde.