Im Dezember eröffnete Stefan Maier sein zweites "Haus der Musik" in Leibnitz, das ab sofort die Musikerinnen und Musiker in der Region mit Instrumenten versorgen wird. Das Geschäftslokal der ehemaligen "Music Station" von Arnold Czermak, der sich in den Ruhestand verabschiedete, wurde innerhalb von neun Tagen in Rekordzeit umgebaut. "Ich war täglich 18 Stunden im Einsatz, dafür ist es ein wunderschönes Haus geworden", freut sich Stefan Maier, der auch das Musikhaus in Rosental führt. Bei der Übernahme wurden Blasinstrumente ins Angebot aufgenommen, was vor allem die 33 örtlichen Musikkapellen freuen dürfte. "Der Ansturm bei der Eröffnung war überwältigend, es waren auch schon einige Kapellmeister bei uns, die total glücklich über die große Auswahl sind", sagt Maier.