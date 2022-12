Sie sind Könige, aber machtlos. Sie sind klein, vollbringen jedoch Großes: die Sternsinger. Zu Hunderten sind die Heiligen drei Könige in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg bis zum Heiligen Dreikönigstag, 6. Jänner, unterwegs.

Jana, Valentina, Luis und Emma aus St. Nikolai im Sausal sind bereits erfahrene Könige und Sternträger. Gemeinsam mit Begleiter Manfred Edelsbrunner waren sie unterwegs, um ihre Initialen C+M+B – "Christus mansionem benedicat", übersetzt: Christus, segne dieses Haus – an die Haustür zu schreiben, den Segen zu bringen und für den guten Zweck zu sammeln. "Wir gehen Sternsingen, weil es Spaß macht und um zu helfen", erzählen die Kinder.

In der Klasse seien sie die einzigen, die bei der Sternsingeraktion mitmachen. Wieso? "Vielleicht mögen die anderen nicht singen oder sind zu faul", erklären sie sich diesen Umstand. Da verpassen die Schulkolleginnen und Schulkollegen jedoch einiges. "Ich gehe sogar zwei Tage, weil es echt Spaß macht", sagt Luis.

Berührende Erlebnisse

Die Texte haben die Kinder schnell gelernt. Sollte doch einmal etwas vergessen werden, haben sie ein paar Schummelzettel, etwa auf der Kassa, auf der Hinterseite des Sterns oder der Begleiter springt als Souffleuse ein. Das Feedback der Leute sei zudem mehr als positiv. Auf den royalen Besuch werden oft schon gewartet. "Das Schönste für uns war, dass einige Leute sich so über unseren Besuch gefreut haben, dass sie zu weinen begonnen haben", sind sich Jana, Valentina, Luis und Emma einig.

Im Seelsorgeraum Rebenland sind 100 Gruppen, Kinder, Jugendliche und vereinzelt auch Erwachsene unterwegs, wie Pastoralreferent Christian Löffler weiß. Positiv überrascht über so viele Anmeldungen war man laut Pastoralreferent Florian Schachinger im Seelsorgeraum Sulm-Seggautal. Nur in der Gemeinde Wernersdorf gebe es aufgrund zu weniger Begleiter und Sternsinger wieder Stationen, statt das von Tür zu Tür gehen.

400 Sternsinger im Leibnitzer Feld unterwegs

Rund 400 Mädchen und Burschen sowie vereinzelt Erwachsene machen sich im Seelsorgeraum Leibnitzer Feld für die Sternsingeraktion auf den Weg. "Es läuft gut. Die Leute sind froh, dass wir nach Corona wieder kommen können", sagt Pfarrer Anton Neger.

84 Kindergruppen und 14 Erwachsenengruppen bringen im Seelsorgeraum Groß St. Florian den Segen ins Haus. Sogar eine Seniorengruppe ist hier laut Pastoralreferent Günter Kriechbaum unterwegs.

Mit viel Überredungskunst schaffe man es gerade noch im Seelsorgeraum Südsteirisches Weinland alle Gebiete abzudecken. Die Bereitschaft der Kinder, Jugendlichen aber auch der Eltern lässt laut Pfarrer Robert Schneeflock nach. "In Pfarren, in denen es Kindergottesdienste gibt, ist es leichter", sagt er.

Das erste Mal

Kaum erwarten, gekrönt für den guten Zweck unterwegs zu sein, können es Lukas (5) und sein großer Bruder Fabian (9) aus Deutschlandsberg. Rund 300 Kinder, Jugendliche und vereinzelt Erwachsene bringen hier den Segen in die Häuser, wie Pastoralreferent Christoph Paar vom Seelsorgeraum Schilcherland berichtet. Für Fabian und Lukas ist es das erste Mal. "Unsere Religionslehrerin hat in der Klasse vom Sternsingen erzählt. Da wollte ich sofort mitgehen", erzählt der Neunjährige.

Am liebsten hätte er sich gleich alle drei Tage auf den Weg gemacht. Da aber alles neu ist, habe man entschieden einmal einen Tag zu gehen und notfalls einzuspringen, falls wer ausfällt. Lukas freut sich besonders auf das Singen von "Stern über Bethlehem". Schulfreund Leopold macht das Trio übrigens komplett. "Wir gehen Sternsingen, für Kinder, die wenig haben", erklärt Lukas. Am 2. Jänner ziehen die drei kleinen Könige los, um den Segen zu bringen und um Spenden für Kinder in Not zu sammeln.