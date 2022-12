Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christkind, sondern auch die Frage, wie man Kindern am Heiligen Abend das Warten auf selbiges sinnvoll verkürzen kann. Nach zwei Jahren coronabedingter Einschränkungen gibt es in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg heuer zum Glück wieder zahlreiche Angebote.

Darunter das Wildoner Kasperltheater, das am 24. Dezember zu seiner traditionellen Weihnachtsvorstellung lädt. Um 14 Uhr können die Kleinen im Festsaal von Schloss Wildon gleich bei drei Abenteuern des Kasperls mitfiebern. Gespielt werden "Kasperl rettet die Prinzessin", Kasperl und der Drache Feuerzunge" sowie "Kasperl und der Weihnachtshase". "Gott sei Dank können wir nach zwei Jahren Pause wieder spielen. Es gibt nichts Schöneres, als das Warten aufs Christkind mit spannenden Abenteuern vom Kasperl zu überbrücken", meint Ingrid Weber vom Bühnenteam.

In Wildon geht das traditionelle Kasperltheater über die Bühne © K.K.

Christkindl im Zug

Ein Fixtermin am 24. Dezember ist für viele Familien in der Region auch eine Fahrt mit dem "Christkindlzug" des Stainzer Flascherlzugs. Abfahrt ist um 10 und 14 Uhr, die Strecke führt nach Preding und retour. Unterwegs wird mit den Kindern gebastelt, als prominentester Passagier ist das Christkind mit dabei. Letzte Infos und die Möglichkeit, Karten zu reservieren, erhält man unter Tel. 0664- 96 15 205.

Modelleisenbahn selber steuern

Wer selbst einen Zug steuern möchte, kann zwischen 10 und 16 Uhr in der Schweighofer Passage am Hauptplatz von Deutschlandsberg vorbeikommen. Die Mitglieder der Modellbahn Deutschlandsberg laden Klein und Groß zu einem Fahrtag ein. 62 fix programmierte Zuganlagen, von historisch bis modern, stehen zur Verfügung. Weitere Fahrtage gibt es am 26. Dezember sowie am 6. Jänner, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Die Benutzung ist gratis.

In Deutschlandsberg kann man mit Modelleisenbahnen fahren © Jochen Dengg

Action mit der Feuerwehr

Für Action am Heiligen Abend garantieren die Freiwilligen Feuerwehren Deutschlandsberg und Pistorf. In Deutschlandsberg von 9 bis 12 Uhr im Einsatzzentrum, in Pistorf von 13 bis 15 Uhr beim Rüsthaus. Besucher sind eingeladen, die Ausrüstung zu erkunden, auch Fahrten mit den Einsatzfahrzeugen sind möglich.

Buchstäblich zauberhafte Weihnachten gibt es in Eibiswald. Im Pfarrsaal können Kinder um 9.30 Uhr mit Zauberer Patrick Kulo aufs Christkind warten. In der Mehrzweckhalle Wagna steht um 14 Uhr das Weihnachtskino mit dem Räuber Hotzenplotz am Programm.