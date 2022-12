Spüren sollte man die Schläge schon, sonst gilt es nicht. Zumindest sagen das einige ältere Menschen, wie der 13-jährige Jakob Gabriel aus St. Josef in der Weststeiermark mit einem breiten Grinsen im Gesicht erzählt. Er macht sich am unschuldigen Kindertag, dem 28. Dezember, gemeinsam mit seinen sechs Geschwistern auf zum "Frisch und G´sund schlagen".

Es ist ein alter Brauch. An diesem Tag gehen Kinder von Haus zu Haus und dürfen alle Erwachsenen und bereits Gefirmten mit den selbstgebastelten Ruten schlagen. Währenddessen sagen die Kinder laut folgendes Sprücherl auf: "Frisch und G´sund, frisch und g´sund. G´sund bleib´n, lang leben und ein glückliches neues Jahr. Nix klunzen, nix klagen, bis ich wieder komme schlagen. Das Christkind am Hochaltar wünscht ein gutes neues Jahr."

Zweige von Christbäumen als Glücksbringer

Die sieben Geschwister stehen dafür in der Ferienzeit gern früh auf. Die Ruten werden aus den unteren Zweigen des Christbaumes gebastelt. Das bringt zusätzlich Glück, weiß Mama Maria Gabriel. "Es ist total lustig und viele, besonders ältere Leute, warten schon auf uns. Das ist sehr schön, zu sehen, wie sie sich freuen", erzählt die zehnjährige Clara Gabriel. Im Gegenzug bekommen die Kinder übrigens etwas Geld und ab und zu Naschzeug.

"Einige läuten wir aus dem Bett heraus, dann stehen sie im Pyjama vor der Tür. Das sieht oft lustig aus", verrät die achtjährige Matilda Gabriel und lacht. Ein Fixpunkt für das Septett ist eine ältere Dame, die auf einem Hügel etwas entlegen wohnt. "Sie freut sich besonders, wenn wir kommen, da nicht viele hinaufgehen", erzählt Jakob. Der älteste Bruder, Matthias (15), bleibt übrigens ebenfalls nicht verschont. Da er bereits gefirmt ist, darf der Jugendliche nicht mehr mitgehen, sondern das Geldtascherl zücken. Bis zum Beginn der Messe müssen die Kinder ihre Tour beendet haben, so der Brauch. Bei den einen heißt das neun Uhr, bei den anderen zehn Uhr. "Ansonsten, so heißt es, muss man das Geld zurückgeben oder man kommt in den Backofen", sagt Mama Gabriel mit Augenzwinkern. Mitmachen kann übrigens jedes Kind.

Ein berührendes Erlebnis

Fini Walter, bekannt durch das Theater im Bauernhof, kann sich an die Zeit, als sie von Haus zu Haus ging, noch gut erinnern. Mit einer Rute aus Birkenästen, die der Nikolaus dagelassen hatte, ging sie von ihren Zieheltern aus von Haus zu Haus. Meist gab es einen Schilling, wenn man die Leute kannte, zwei Schillinge, erinnert sich die 83-Jährige. "Ich hab es sehr gemocht. Da kam man unter die Leute, Fernseher oder so gab es ja nicht. Und ich durfte meine Ziehmutter, die sehr streng war, ein bisschen schlagen, das war lustig", sagt Walter und kann sich ein Grinsen nicht verkneifen. Mit dem Geld durfte sie sich allerdings kein Naschzeug kaufen, sondern Schuhe oder Kleidung. Das, was gebraucht wurde.

Ein Erlebnis hat sie besonders berührt. "1994 verunglückte ein Kind von mir. Da kamen die Nachbarskinder zum Frisch und G´sund schlagen. Sie sagten damals zu mir: 'Wir kommen, damit das nie wieder passiert, um Glück zu bringen.' Das werde ich nie vergessen", erzählt sie. Auch dieses Jahr freut sie sich bereits auf die Kinder, die sich in der Früh auf den Weg machen, um den Brauch weiterleben zu lassen und um Glück zu bringen.