Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung soll auf mehreren Baustellen in der Steiermark und in Niederösterreich Einbrüche begangen haben. Darunter in Leibnitz, Deutschlandsberg, Voitsberg sowie in Wiener Neustadt. Der 30-Jährige war selbst auf diesen Baustellen tätig und stahl vorwiegend Baugeräte, wie etwa Rüttelmaschinen und einen Hydrohammer. Zum Abtransport der gestohlenen Maschinen verwendete der Mann den Firmentransporter. Er wurde festgenommen