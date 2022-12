Martin Kamper und Markus Kleindienst

Vier Tage arbeiten, drei Tage frei und voller Lohn: Wovon viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer träumen, ist bei Kamper Handwerk + Bau in Tillmitsch Alltag. Seit Oktober 2022 herrscht im südsteirischen Traditionsunternehmen die Vier-Tage-Woche, auch für jene, die zum Beispiel in der Tischlerei oder Schlosserei arbeiten. Damit wollen die Geschäftsführer Martin Kamper und Markus Kleindienst zeigen, dass sie „verstehen, was die Mitarbeiter benötigen, um ein angenehmes Arbeitsklima zu schaffen“. Rund 130 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer profitieren von der neuen Regelung. Interessantes Detail am Rande: Bei Kamper Handwerk + Bau arbeiten mit einem Anteil von über 30 Prozent überdurchschnittlich viele Frauen.

Michael Bartenstein und Tobias Lehner

Michael Bartenstein und Tobias Lehner mischen mit ihrem 2019 in Lannach gegründeten Start-up „aer“ den Markt für Haushaltsreiniger ordentlich auf. Wie das geht? Ganz einfach: Mit einem nachhaltigen Konzept. Die beiden verkaufen keine fertigen Flüssigreiniger, sondern lassen ihre Kundinnen und Kunden selber mixen. Alles was es dazu braucht, sind kleine Pulversäckchen aus Papier und Leitungswasser. Dazu gibt es eigens kreierte und wiederbefüllbare Verpackungen. „Wir sind stolz darauf, dass wir die gesamte Entwicklung und Laborarbeit selbst übernehmen“, erzählt Bartenstein. Ihre Ursprungsidee haben sie im Sommer auch auf Produkte für die Körperpflege ausgeweitet.

Anna Kalcher und Vincent Geer

Im Frühjahr 2022 haben Anna Kalcher und Vincent Geer in St. Martin am Wöllmißberg ihr "Geigenbauatelier" eröffnet. Seither erobern die beiden die Welt der Instrumentenbauer im Sturm. Das Paar hat an der international bedeutenden Instrumentenbauschule Mittenwald in Deutschland den Bau von Geige, Cello und von Bögen sowie die Restaurierung historisch wertvoller Streichinstrumente erlernt. Bei Praktika in Ateliers und Werkstätten haben die beiden ihr Handwerk verfeinert. Seit heuer beliefern sie Musiker mit Instrumenten aus ihrer eigenen Werkstatt, 500 Arbeitsschritte und rund 250 Stunden Zeit fließen in den Bau einer Violine. Dass sie ihr Handwerk versteht, hat Kalcher heuer beim nur alle vier Jahre stattfindenden, internationalen Instrumentenbauwettbewerb Mittenwald bewiesen. Sie kam dort auf Anhieb ins Spitzenfeld und erreichte unter den Besten des Fachs Platz 12.

Alois und Elmar Mochart

Rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen Alois und Elmar Mochart in ihrem Installationsbetrieb mit den Standorten in Köflach und Stainz. Schon bei der Gründung 1994 hat sich die Familie der Nachhaltigkeit verschrieben – und damit Pionierarbeit geleistet. Die Firmenzentrale ist das sogenannte „Energieschiff“ in Köflach, produziert wird im „UFO“ in Stainz. Ganz neu ist die „White Pearl“ in Köflach – ein Gebäude mit 15 Wohneinheiten sowie Geschäftsflächen und Ordinationsräumen. Dank modernster Technik wird der Bau bei niedrigstem Energieaufwand im Winter beheizt und im Sommer gekühlt. Zudem führte das Familienunternehmen sämtliche Installationsarbeiten bei Q5 auf den Reininghausgründen, einem der größten Grazer Hochhäuser, durch. Und auch das neue Gebäude von AT&S in Leoben wurde von Installationstechnik Mochart ausgestattet.

Thomas Schlatzer

Nur wenige Studierende schaffen es, von der Matura bis zum Doktorat sämtliche Prüfungen mit der Note „Sehr gut“ abzuschließen. Dieses außergewöhnliche Kunststück gelang heuer dem gebürtigen Voitsberger Thomas Schlatzer: Mitte Juli wurde ihm der Ehrentitel „sub auspiciis praesidentis“ sowie ein Ehrenring vom Bundespräsidenten verliehen. Die außergewöhnlichen Leistungen während seines Chemiestudiums an der TU Graz erklärt Schlatzer mit seiner Leidenschaft für das bei manchem unbeliebte Fach: „Die Chemie war schon immer mein Hobby, deshalb ist mir das Lernen umso leichter gefallen.“ Nun forscht er als „Postdoc“ an der Universität Oxford im Bereich der organischen Chemie. Er beschäftigt sich mit Organfluorverbindungen, die in der Medizin verwendet werden und Grundlage für Werkstoffe wie Teflon bilden.