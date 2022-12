Straß in der Steiermark

Tierheim Adamhof geht nach Trennung von Arche Noah eigene Wege

Nach dem Wirbel mit dem "Aktiven Tierschutz Austria – Arche Noah" in Graz steht der "Tierheim Adamhof – Tierschutzverein Leibnitz" wieder auf eigenen Beinen. Antonia Schöllauf übernimmt die Führung des Vereines in Straß in der Steiermark.