Alexander, Benjamin und Christian Strohmaier

Aller guten Brüder sind drei – zumindest in St. Stefan ob Stainz. Dort hat sich das Geschwister-Trio Alexander, Benjamin und Christian Strohmaier den großen Traum vom eigenen Gastro-Betrieb erfüllt. Kernölamazone Gudrun Nikodem-Eichenhardt hat ihr Elternhaus an ihre früheren Nachbarn verkauft. Das Brüdertrio machte sich anschließend fleißig ans Werk und verwandelte das Gebäude und das angrenzende Haus zu einem Winzer-Restaurant samt Bar-Betrieb. Die HergottHö war geboren.

Im Februar dieses Jahres wurde Eröffnung gefeiert. Während Koch Johann Rainer kulinarische Schmankerl auf die Teller der Gäste zaubert, fließt Bio-Wein von Christian Strohmaiers Weinbau in die Gläser. Mittlerweile hat sich der Betrieb einen Namen in der Süd- und Weststeiermark gemacht.