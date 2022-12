Gemeinsam feiern: Wo Einsame zu Weihnachten nicht allein sind

Wer am Heiligen Abend nicht alleine Weihnachten feiern will, kann in Leibnitz ins Alte Kino kommen. Alexander Alfaré lädt in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde zu einem besinnlichen Weihnachtsabend ein.