Hans-Peter Stangl

Als Mitglied der ersten Stunde des Dachverbands "PingPongParkinson Österreich" erfüllte sich Hans-Peter Stangl einen Kindheitstraum und fuhr als Nationalspieler zur Weltmeisterschaft. In Pula konnte er sich gegen 180 Teilnehmer behaupten und holte die Bronzemedaille im Doppel. Einer der persönlichen Höhepunkte war der Sieg gegen den Verbandsgründer Nenad Bach. Das Turnier nimmt der Voitsberger auch zum Anlass, andere Menschen, die an Parkinson erkrankt sind, zu ermutigen. So zeigt Stangl vor, dass man trotz Erkrankung einen Anspruch auf einen Platz inmitten der Gesellschaft hat. Nächstes Jahr wird die Weltmeisterschaft in Österreich über die Bühne gehen, als Schriftführer will Stangl möglichst viele Menschen für das Event begeistern.