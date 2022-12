597 Kilogramm Kekse innerhalb kürzester Zeit verkauft. Zum 13. Mal kneteten die Schüler der Fachschulen Neudorf und Burgstall sowie die Bäuerinnen der Bezirke Leibnitz und Deutschlandsberg süße Weihnachtsleckereien für Steirer helfen Steirern.

Am vergangenen Freitagnachmittag wurden die Kekse in der Fachschule Burgstall in Wies verkauft. Zahlreiche Kekshungrige warteten schon vor Beginn vor den Schultüren. "Ich kaufe die Kekse, weil sie super schmecken und es auch noch für den guten Zweck ist. Da gewinnt jeder", sagt ein Mann, der extra aus Hengsberg angereist ist.

"Die Schüler waren sehr motiviert. Es war so ein großer Ansturm auf die Kekse, es war eine richtige Freude", sagt Direktorin Maria Haring-Weigl. Dem kann die Deutschlandsberger Bezirksbäuerin Angelika Wechtitsch nur zustimmen. "Die Bäuerinnen haben heuer gemeinsam mit den Schülern einen Rekord gebacken. Es ist toll", zeigt Wechtitsch auf. Neben dem Keksverkauf boten die Schüler auch Selbstgemachtes, Kaffee, Kuchen und Punsch zum Verkauf, um so Ausflüge und Reisen zu finanzieren.

"Eine große Leistung von allen"

Szenenwechsel nach Leibnitz Samstagvormittag. Auch hier standen die Leute bereits um acht Uhr Schlange. Von Vanillekipferl über Linzerradl bis hin zu Lebkuchen reichte die Palette an Keksen. Nach rund zwei Stunden waren die Tische leergekauft. "Es ist jedes Jahr eine Freude, mit welcher Begeisterung die Bäuerinnen backen und mit welcher Begeisterung die Menschen kaufen. Eine großartige Leistung von allen. Ein großes Danke", sagt die ehemalige Leibnitzer Bezirksbäuerin Grete Kirchleitner. Ebenso erfreut ist Roswitha Walch, Direktorin der Fachschule Neudorf. "Meine Schüler waren voll Eifer dabei. Eine wunderbare Aktion, bei der wir gerne mit an Bord sind", sagt die Direktorin.

Trotz Krisen, Inflation und Krieg haben es sich die Süd- und Weststeirer nicht nehmen lassen, für Steirer helfen Steirern Kekse zu kaufen und damit zu helfen. 2022 ist somit ein neues Rekordjahr für den guten Zweck. Noch nie wurden so viele Kekse gebacken: Insgesamt in Deutschlandsberg und Leibnitz kamen 597 Kilogramm Kekse aus den heimischen Backöfen. Damit wurde eine Rekordsumme von 16.761 Euro für Steirer helfen Steirern eingenommen.