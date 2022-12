Bereits drei Mal seit Ausbruch des Krieges war die Südsteirerin Barbara Kappaun in der Ukraine. Ihre Mission ist immer dieselbe: Sie beliefert Krankenhäuser mit medizinischen Hilfsgütern, die sie mit Spenden in der Heimat sammelt. Hauptsächlich handelt es sich dabei um dringend benötigte Arzneiwaren wie Schmerzmittel und Verbandsmaterialien.

Am 15. Dezember ist es wieder soweit: Dann bricht die angehende Pharmazeutin gemeinsam mit ihrem Begleiter Sascha Brandmüller Richtung Osten auf. Ihre vierte Hilfsfahrt in die Ukraine wird auch die bisher größte und längste sein. "Wie es aussieht, werden wir diesmal vier Tage unterwegs sein und sogar einen Lkw benötigen. Zwei Leibnitzer Ärzte, die in Pension gegangen sind, spendeten große Teile ihrer Ordinationseinrichtung", ist Kappaun dankbar. Darunter befinden sich mehrere Liegen, aber auch OP-Besteck und ein Ultraschallgerät.

Spielzeug für Kriegswaisen

Der Rest der Lieferung besteht aus Medikamenten und Verbandszeug sowie erstmals auch Kleidung, Süßigkeiten und Spielzeug für Kinder. "Wir wissen von unserem ukrainischen Kontaktmann, dass es viele Kriegswaisen gibt, die sich darüber freuen werden", hofft Kappaun noch auf möglichst viele Spenden. Diese können bei der Linden-Apotheke Leibnitz, in der Kappaun arbeitet, abgegeben werden.

Fahrt in ehemaliges Kampfgebiet

Neu ist auch das Ziel der bevorstehenden Hilfsfahrt. Anders als bisher geht es nicht nach Uschgorod an der Ostgrenze der Ukraine, sondern tief ins Landesinnere nach Krywyj Rih. Die Großstadt mit über 600.000 Einwohnern liegt etwa 130 Kilometer Luftlinie westlich von Saporischschja und 150 Kilometer nordöstlich von Cherson und war bis vor Kurzem noch Kampfgebiet. "Natürlich haben wir großen Respekt vor dieser Situation, deshalb werden wir auch von einem Militärfahrzeug begleitet. Sollte es in der Stadt zu gefährlich sein, laden wir unsere Lieferung außerhalb ab", betont Kappaun. Von ihrer Mission abbringen lassen, will sie sich aber nicht. "Ich empfinde es als Glücksgefühl, helfen zu können."