Countdown für die Benefizkeksaktion für Steirer helfen Steirern läuft

Es ist wieder so weit: Am Freitag, dem 2. Dezember, werden die Benefizkekse für Steirer helfen Steirern in der Fachschule Burgstall/Wies, am Samstag, dem 3. Dezember, im Rathaus Leibnitz verkauft.