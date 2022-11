Konzentration. Die treuen Hundeaugen fokussieren einen Punkt, während sich der ganze Körper auf einem fixierten Gummiball in Gleichgewicht übt. Hundeaugen im wahrsten Sinne des Wortes. Denn in Gersdorf in der Gemeinde Straß trainiert Hündin Kinga gerade in der Fitnessschule HundFIT mit ihrer Trainerin und Gründerin Anita Techt.

"Ich wollte etwas für meine Hündin machen und bin dann auf die Ausbildung zur Hundefitnesstrainerin in Deutschland gestoßen. Damals wusste ich noch nicht, wie der Schritt mein Leben verändern würde", erzählt Techt, während sie Kinga ein Leckerli gibt. Im Juni 2020 hatte sie die Ausbildung abgeschlossen und wagte den Schritt, sich ein zweites Standbein aufzubauen. Als Co-Trainerin hat sie immer Hündin Kinga mit dabei.

Nach der Gleichgewichtsübung darf Kinga nun Super Mario spielen. Nein, nicht das Computerspiel. Super Mario heißt eine Übung auf dem Laufband. Mit einer Handbewegung und Kommando führt Techt ihre Partnerin mit der kalten Schnauze vom Gummiball hinunter und aufs Laufband.

Während Kinga eine Pfote nach der anderen setzt, gibt ihr die Südsteirerin immer wieder Deckel von Tupperdosen als Hindernisse aufs Laufband. Die Kooikerhondje-Dame muss einem nach dem anderen ausweichen – wie in einem virtuellen Super-Mario-Spiel. Im Schritttempo. Warum? "Hunde werden hier nicht gehetzt, sie müssen lernen, richtig zu gehen, zu sitzen und Platz zu machen. Das können die wenigsten, ist aber etwa für die Gelenke sehr wichtig. Hundefitness ist eine langsame Sportart", zeigt die Hundefitnesstrainerin auf, während Kinga Super Mario wie ein Profi beherrscht. Ein Highscore wäre ihr in einem Spiel wohl sicher.

In dem Fitnessraum befinden sich neben dem Laufband und dem Gummiball aber noch zahlreiche andere Übungsgeräte. Von der Sprossenwand über ein Planschbecken bis zu kleineren und größeren Bällen, einem Bällebad und einer Yogamatte reicht die Palette. An einer Wand ist ein großer Spiegel angebracht. Natürlich in Bodennähe, damit die Haltung der Vierbeiner auch gut sichtbar ist.

Statt Highscore-Liste gibt es Leckerlis

Trainiert werden kann im Einzel- oder Gruppentraining sowie ein Halter-Hunde-Training. "Ich biete auch fünf verschiedene Hundeklassen an. Vom Welpen, Teenie Fit-Fun, Erwachsene bis zum Senioren. Für übergewichtige Hunde biete ich ebenfalls eine eigene Klasse an", erklärt Techt und stellt das Laufband ab. Zur Belohnung bekommt Kinga zwar keine Wertung in einer Highscore-Liste, dafür Leckerli, was die Hundedame sichtlich freut.

"Ich trainiere auch beeinträchtigte Hunde, das ist kein Problem", zeigt Techt auf. Während Corona gab – und für alle Kunden, denen eine Anreise nicht möglich ist – gibt sie zudem Online-Trainings. Im Advent startet eine Adventchallenge für Hund und Halter mit verschiedensten Aufgaben und Gewinnspiel. Ab 2023 bietet die Südsteirerin ihre tierischen Fitnesskurse auch über die Volkshochschule an, wie sie verrät.

Codewort: "Finito"

Zum Abschluss geht es auf die Yogamatte. "Es ist wichtig, dass sich die Hunde, wie wir Menschen, vor dem Sport aufwärmen und am Schluss dehnen", erklärt sie und korrigiert die Hinterbeine von Kinga etwas. Ein prüfender Blick in den Spiegel von Frauchen und Vierbeiner. "Finito". Das Codewort für das Trainingsende hat Kinga sofort verstanden, schnappt sich noch ein Leckerli und geht zur Tür.