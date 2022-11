Am Sonntagabend gegen 20.35 Uhr brach in Stainz (Bezirk Deutschlandsberg) ein Brand in einem Carport in der Kollmanngasse aus. Binnen kürzester Zeit griff das Feuer auf die dort abgestellten Fahrzeuge und das angrenzende Wohnhaus über. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich das Besitzerehepaar (55 und 51 Jahre), die beiden Söhne (19 und 30 Jahre) und ein Kaninchen im Haus, sie haben das Feuer zunächst nicht bemerkt. Erst als die Nachbarn auf den Feuerschein aufmerksam wurden, wurde die Feuerwehr alarmiert.