Dass man in der Süd- und Südweststeiermark gut urlauben kann, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Immer öfter sind Erholungshungrige dabei auf der Suche nach einem exklusiven und top ausgestatteten Feriendomizil. Ein Trend, dem sich das junge Unternehmen "mi_vida" aus dem Stiefingtal verschrieben hat. Unter der Marke "Steirerblicke" errichtet, vermarktet und betreibt es im Raum St. Stefan ob Stainz und Stainz mittlerweile vier luxuriöse Ferienhäuser in Alleinlage. Das bisher jüngste wurde heuer in Vochera eröffnet, nächstes Jahr kommen in Wies und St. Nikolai im Sausal zwei weitere Objekte hinzu. "Corona hat uns natürlich in die Hände gespielt, der Wunsch nach dem eigenen, hochwertigen Ferienhaus wurde dadurch befeuert", erklärt mi_vida-Geschäftsführerin Laura Siener.