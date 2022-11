Seit 53 Jahren werden die steirischen Weinhoheiten gewählt. Höchste Zeit also, einen Blick über die Grenze zu wagen und sich mit der slowenischen Weinkönigin Ana Protner zu vernetzen. Am Dienstag, dem 8. November, fand erstmals in der Geschichte der steirischen Weinhoheiten ein solches Treffen statt. Schauplatz der Veranstaltung war das Weingut Hiša Joannes in Vodole bei Maribor.