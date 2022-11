Wenn die 900 Gäste am Samstag, dem 5. November, die ausverkaufte Mehrzweckhalle in Gamlitz betreten, werden sie nicht nur von den 20 Maturantinnen und ihrem "Hahn im Korb" – dem einzigen Maturanten – willkommen geheißen. Hunderte selbst gebastelte Blumen, zu zwei Blumenteppichen zusammengebunden, sollen die Gäste in Stimmung bringen. "Auf diesen Blickfang sind wir besonders stolz", sagt Anja Petzhold als Vertreterin des Ballkomitees im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.