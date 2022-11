Unterirdischer Streifzug durch einen Ort mit wechselvoller Geschichte

1943 bis 1945 war der Steinbruch in Wagna (Bezirk Leibnitz) Schauplatz von Zwangsarbeit. Heute finden in der sogenannten Römerhöhle Konzerte und Begleitungen statt. Wie so eine Begleitung aussehen kann, zeigt Experte Walter Gluschitsch.