Weihnachtsbeleuchtung gehört für viele zur Vorweihnachtszeit dazu. Hört man sich in den Gemeinden in Leibnitz und Deutschlandsberg um, so scheint aber kollektiv Strom sparen am Programm zu stehen. Gelingen soll dies, indem die Weihnachtsbeleuchtung reduziert oder gar ganz weggelassen wird.