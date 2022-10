Die Herbstferien sind zum Schreiben da. Das sahen zumindest die acht Teilnehmerinnen der Schreibwerkstatt "Herbstschreibzeit" so. Von 25. bis 31. Oktober kamen sie im Bildungshaus Schloss Retzhof in Wagna (Bezirk Leibnitz) zusammen, um gemeinsam an ihren Texten zu arbeiten. Aber auch der Spaß und die Inspiration durften nicht zu kurz kommen. Daher machten die jungen Erwachsenen sogar einen Schreibausflug nach Mureck.