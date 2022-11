Mario Preßnitz fällt unter Branchenkollegen auf: Er ist jung, hochgewachsen und tätowiert. In seiner Freizeit spielt er gerne Fußball oder mit seiner 2-jährigen Tochter. Gerade erwartet er mit seiner Freundin das zweite Kind. Nicht ungewöhnlich. Doch beim 33-jährigen Mario Preßnitz liegen Leben und Tod so nah beieinander wie bei kaum einem anderen seines Alters. Der Südsteierer arbeitet in Arnfels im Bestattungsunternehmen seines Vaters. Für ihn ein absoluter Traumjob, wie er sagt.