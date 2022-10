Eine Tasse Glühwein, Baumkuchen mit Zimt und Weihnachtslieder, die durch die Gassen klingen: So schön ist die Weihnachtszeit. Wir haben zusammengefasst, auf welchen Adventmärkten in Leibnitz und Deutschlandsberg man sich schon bald eine Extra-Portion Weihnachtsflair holen kann.

Den Auftakt macht das Adventdorf im Rathauspark in Deutschlandsberg. Hier geht es schon am 18. November und bis Silvester besinnlich zu. Statt der Heizschwammerl hüllen dieses Jahr moderne Pelletsöfen die Besucher in wohlige Wärme. "Die Öfen schauen aus wie große Laternen, oben sieht man sogar die Flammen", sagt Franziska Magerl vom Organisator Uptown Bistro.

Kunstwerke, Modellbahnfahrten und Aufführungen

Auch der Adventkalender in der Stadtgalerie Deutschlandsberg stellt jeden Tag im Advent ein neues Kunstwerk aus. Diese Werke werden traditionell von Schülern, Kindergartenkindern und freischaffenden Künstlern gestaltet. Aufgrund der hohen Energiekosten wird die Weihnachtsbeleuchtung in der Galerie eine Woche später, also pünktlich zum ersten Adventwochenende, eingeschaltet.

Die Modellbahn-Ausstellung Deutschlandsberg stimmt sich mit Fahrten auf das Weihnachtsfest ein © Thomas Wieser

Mit Fahrten an den Adventwochenenden sowie am 24. und 26. und 31. Dezember stimmt sich die Modellbahn-Ausstellung am Hauptplatz 9 in Deutschlandsberg auf Weihnachten ein.

Von 8. bis 11. Dezember findet die Eibiswalder Weihnachtswelt mit über 50 Ausstellern im Lerchhaus statt. Mit Auftritten der Schüler der Volksschule und Neuen Mittelschule Eibiswald sowie der Kindergartenkinder und einer Musikgruppe wird für Weihnachtsstimmung gesorgt.

Nikolaussackerl und rustikaler Glanz

Bei den Nikolausfahrten des Stainzer Flascherlzugs bekommen die Kleinen ein Nikolaussackerl. Die Fahrten starten am ersten Adventwochenende. Am 24. Dezember finden sogar zwei Christkindlzüge statt, bei denen die Kinder vom Christkind mit einem kleinen Geschenk überrascht werden.

Der Stainzer Flascherlzug hat ein weihnachtliches Programm für die Kleinen © kk

Vom Advent in der Region nicht wegzudenken ist der Winterzauber am Grottenhof im Besucherzentrum Grottenhof in Leibnitz. Dieses Jahr findet der Weihnachtsmarkt bereits zum 12. Mal statt und öffnet seine Tore an jedem Adventwochenende. "Wir schauen heuer besonders darauf, dass wir unsere Dekoration rustikaler gestalten und auf Elemente, die Licht benötigen, verzichten", sagt Geschäftsführer Julian Gigler.

Leibnitz bringt Weihnachtsflair mit Energiesparen unter einen Hut

Um das Energiesparen mit der Weihnachtsstimmung im Ort unter einen Hut zu bringen, hat die Gemeinde Leibnitz kürzlich einen Energiesparplan beschlossen. "Unsere Stromkosten sind von 250.000 Euro auf über eine Million Euro gestiegen. Das muss man erst einmal stemmen", sagt Bürgermeister Michael Schumacher.

Als Reaktion auf die aktuelle Energiekrise wird die Gemeinde den Eislaufplatz am Marenzigelände in der diesjährigen Saison nicht in Betrieb nehmen. "Stattdessen arbeiten wir bereits auf Hochdruck an einem Aktivitätskalender für den Winter, ähnlich dem Sommer-Ferienkalender", sagt Schumacher. Nicht verzichten möchte Schumacher auf die Weihnachtsbeleuchtung im Ort. Der Hauptplatz wird daher in der verkürzten Zeit von 16.30 bis 21.00 Uhr beleuchtet. Auch auf ausgewählte beleuchtete Weihnachtsbäume in der Gemeinde müssen die Bürger nicht verzichten.