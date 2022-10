In Weitersfeld an der Mur, Bezirk Leibnitz, kam es Sonntagnacht gegen 0.28 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Laut den Einsatzkräften der FF Weitersfeld an der Mur und Mureck krachte ein 52-jähriger Pkw-Lenker aus Graz zuerst gegen einen Zaun, wurde gegen einen Telefonverteilerkasten geschleudert und riss in weiterer Folge eine Straßenlaterne um.