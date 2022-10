"Ich habe ehrlich gesagt Angst vor dem nächsten Sommer", sagt Andreas Scheer, Förster und Mitglied des Waldverbands, der die Frauengruppe am 18. Oktober gemeinsam mit Helga Prettenhofer von der Forstlichen Ausbildungsstätte Pichl durch die Wälder in Gößnitz leitet. Ein Nicken und zustimmendes Murmeln geht durch die Runde - denn Grund zur Sorge besteht tatsächlich. Der Klimawandel sorgt für immer mehr Wetterextreme, die auch die Forstwirtschaft hart treffen. "Das sorgt wiederum für Schädlingsbefall der Bäume oder Krankheiten", erklärt Scheer - was den Ertrag der Waldbesitzerinnen, die ihr Holz verkaufen möchten, deutlich sinken lässt.