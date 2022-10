Baugrundstücke, Häuser, Eigentumswohnungen: Alles wird teurer. Auch in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg. Wo man tief für ein Eigenheim oder ein Grundstück in der Südweststeiermark in die Tasche greifen muss, ist aber höchst unterschiedlich. Das zeigen die kürzlich veröffentlichten Zahlen des Landes Steiermark.