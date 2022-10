Der Arbeitsmarkt befindet sich im Umbruch. Wie macht sich das im Bezirk Leibnitz bemerkbar?

ANNELIESE SCHEUCHER: Die Arbeitslosigkeit sinkt nach wie vor, wenn auch nicht mehr so stark. Dadurch wird aber auch das Potenzial an Arbeitskräften immer kleiner. Es wird zunehmend schwieriger, lernfähige und lernwillige Menschen zu finden. Uns fehlen in allen Branchen Arbeits- und Fachkräfte.

JOHANN LAMPL: Wir haben so viele Menschen in Beschäftigung wie noch nie und trotzdem sinkt die Arbeitsleistung. Das liegt an den vielen Teilzeitjobs, aber auch an der Mentalität, dass man sich alles aussuchen und zusammenstellen kann, wie man will. Die Grundeinstellung vieler Menschen hat sich geändert, der Wohlfühlfaktor steht immer öfter im Vordergrund.