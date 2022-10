Ein Zementwerk mitten in einer touristischen Region: Was widersprüchlich klingt, hat seit 113 Jahren Bestand. 3500 Tonnen Zement werden täglich im Lafargewerk in Retznei produziert. Jeden Tag verlassen 135 mit Zement vollbeladene Lkws das Werksgelände. Wenn es nach Haimo Primas geht, dann soll das auch in Zukunft gelingen. Seit 19 Jahren ist er Teil des Unternehmens. Am 1. September hat er die Werksleitung übernommen.