Was wäre die Südsteiermark ohne Kastanien? Vor allem in Kombination mit ihrem kongenialen kulinarischen Begleiter, dem Sturm, sind sie nicht wegzudenken. Geht es nach Experten, schlummert in der köstlichen Schalenfrucht aber weitaus mehr Potenzial. "Unser Ziel ist es, die Edelkastanie nicht nur im Herbst in gebratener Form, sondern das ganze Jahr über als hochwertiges Nahrungsmittel mit vielfältigen Möglichkeiten zu positionieren", erklärt Johannes Schantl, Obmann der "Arge Zukunft Edelkastanie" mit aktuell 114 Mitgliedern in ganz Österreich.