"Pickleball ist eine absolute Trendsportart, die aus Amerika stammt und auch in Asien oder Deutschland sehr beliebt ist. Nur in Österreich ist das noch weitgehend unbekannt", lacht Tennisspieler Thomas Andrä, der den Sport bei uns einer breiten Öffentlichkeit anbieten möchte. Deshalb hat die Diesel GmbH gemeinsam mit Andrä, der als Pickleball-Markenbotschafter auftritt, einen Pop-up-Court - also einen mobilen Pickleball-Platz - am Parkplatz des Dieselkinos in Lieboch aufgebaut.