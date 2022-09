Das Format "Heimatsommer" bringt die Reporter von Radio Steiermark jedes Jahr in die schönsten Gemeinden des Landes. Jede Gemeinde, in der der "Heimatsommer" gastierte, bekam im Vorhinein eine Aufgabe: eine neue Version eines Sommerhits zu intonieren. Das musste man den Musikerinnen und Musikern in Bad Schwanberg im Bezirk Deutschlandsberg nicht zweimal sagen. Was sie aus dem Lied "Expresso & Tschianti" von Josh. gemacht haben, wurde von den Hörerinnen und Hörern zum besten Gemeindesong gewählt.