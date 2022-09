Vor neun Jahren hat es zwischen Jasmin Pall und Sascha Held gefunkt. Die beiden haben sich über gemeinsame Freunde kennen- und schließlich auch lieben gelernt. Am 29. Juli 2013 wurden sie offiziell ein Paar. Seither sind sie unzertrennlich, unternehmen gemeinsam Motorradausflüge, hören gerne Musik und genießen beim Spazierengehen die schöne Südsteiermark. Am 30. August dieses Jahres war es dann so weit: Sascha und seine Jasmin sagten offiziell "Ja" zueinander. Die Trauung vollzog Priester Elias Markus Kraxner in Kitzeck im Sausal. Anschließend ging es für das frisch getraute Paar ab in den Süden zu Sonne, Strand und Meer nach Lignano in die Flitterwochen.