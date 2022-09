Der Bauernbundball 2016 sollte ein besonderer Tag werden, denn an diesem Tag lernten sich Hannes Leski aus St. Stefan ob Stainz und die Wienerin Julia Taferner kennen. Gleich zu Beginn des Balles kam es zu einem anregenden Gespräch, das bis tief in die Nacht hinein dauerte. Dazu wurde auch das eine oder andere Glas Schilcher genossen. Immerhin musste Julia als Nicht-Weststeirerin das Lebenselixier der Weststeirer erst kennenlernen.

Das war der Start in den gemeinsamen Lebensweg der beiden, der nun in der Eheschließung mündete. Am 8. September gaben Julia und Hannes einander beim Traplhof in Lestein vor dem Standesbeamten Johannes Ofner das Jawort. Gewissenhaft beäugt wurde die feierliche Zeremonie von Linda, der einjährigen Tochter des Brautpaares.