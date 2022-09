In den vergangenen zwei Jahren hat das Land Steiermark den Verkehr im Großraum Leibnitz sorgfältig unter die Lupe genommen. Gegenstand der Untersuchung war die gesamte Region entlang der A 9 von der Anschlussstelle Leibnitz bis zu jener in Gersdorf. Das Hauptaugenmerk der Betrachtung lag auf dem Knoten Gralla. Dort kommt es zu Spitzenstunden immer wieder zu einem Rückstau auf die Autobahn. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wurde die Verzögerungsspur in diesem Bereich bereits durch die Asfinag verlängert. Das allein reicht jedoch nicht. Daher setzt das Land Steiermark gemeinsam mit der Asfinag nun weitere Maßnahmen in Form von Ampelsystemen.