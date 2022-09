Alles fing mit einer angeblichen Gewinnausschüttung von 10,5 Millionen Euro an. Wenige Monate später soll der Südsteirer Roman Garber im Gefängnis in Kolumbien sitzen. Darüber sprach der 63-Jährige in einer Videoaufnahme, mit Handschellen gefesselt, am Donnerstag in der ORF-Sendung "Am Schauplatz". Wie kam es dazu?