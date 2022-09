30 bis 40 Minuten: So viel Zeit braucht es, um Gutes zu tun, denn so lange dauert eine Blutspende beim Roten Kreuz. Jährlich werden in der Steiermark 50.000 Blutkonserven benötigt. An jeweils fünf Tagen im September kann man sich auch in Leibnitz und Deutschlandsberg solidarisch zeigen. Spenden kann jede und jeder zwischen 18 und 70 Jahren.