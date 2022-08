Mittwoch, 8.30 Uhr. Auf den Gängen der Mittelschule Lebring-St. Margarethen ist es still. Nur aus einem Klassenzimmer im ersten Stock hört man vereinzelt Kinderstimmen. Acht Schülerinnen und Schüler zwischen 11 und 14 Jahren sitzen in der Klasse. Mittendrin die Mathematiklehrerin und Leiterin der Sommerschule, Felicia Stangl. Mengenmaße stehen heute am Programm. "Wie viele Deka sind 35 Gramm?", fragt die Lehrerin in die Klasse. Nachdenkliches Schweigen. Etwas zögerlich gibt ein Schüler die richtige Antwort: 3,5 Deka. Die Lehrerin ist zufrieden. Zeit für eine fünfminütige Pause.