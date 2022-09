Noch immer sind sie ein Tabu. Mittelbar oder unmittelbar Betroffene gibt es aber viele. Die Rede ist von Suiziden. Alle drei bis vier Wochen wird im Bezirk Leibnitz ein Suizid verübt, alle vier Wochen ist es einer in Deutschlandsberg. Ursachen für Selbsttötungen gibt es viele: Depressionen, Einsamkeit oder Lebenskrisen, wie Geldsorgen oder Beziehungsprobleme gehören zu den häufigsten. Seit vier Jahren bietet das von Anna Sigmund geleitete Projekt Go-On in Leibnitz Hilfe bei suizidalen Krisen. Am 10. September jährt sich der Welttag der Suizidprävention zum 20. Mal. Für Go-On ein Anlass, um in Leibnitz und Deutschlandsberg auf das Thema aufmerksam zu machen.