Langweilig wird es der erfolgreichen westeirischen Schlagersängerin Natalie Holzner im Moment nicht. Nachdem sie in TV-Sendungen wie "Weihnachten mit Andy Borg", "Immer wieder sonntags" auf ARD, "Stars am Wörthersee", "Wenn die Musi spielt", "Studio 2" oder "Guten Morgen Österreich" im ORF regelmäßig im Fernsehen zu sehen war und ist, belegt sie seit Monaten in den Schlagercharts in Österreich, Deutschland, Belgien und Holland vordere Plätze. "Das kannst du auch" landete sogar auf Platz 1 der österreichischen Airplay-Charts.