Der Herbst ist der Höhepunkt der Tourismussaison in der Südweststeiermark. Für die Betriebe und Gastwirte in Leibnitz und Deutschlandsberg gilt es jetzt umso mehr, einen professionellen und attraktiven Eindruck bei potenziellen Gästen zu erwecken und Buchungen zu generieren. Spätestens hier kommen die vier speziell geschulten Tourismus-Coaches ins Spiel: Mona Schuster, Gabriele Peitler, Claudia Zorn und Manuela Weisch. Mit Leidenschaft, Kompetenz und Herzblut unterstützen sie Betriebe und Wirte in der Region dabei, ihre Attraktivität bei den Gästen zu steigern und ihr volles Potenzial auszuschöpfen.