Heiß, heißer, Sommer 2022: Auch wenn der meteorologische Sommer noch bis zum 31. August dauert, steht fest: Der heurige Sommer war einer der heißesten der Messgeschichte. Hitzewellen mit Temperaturen über 30 Grad trieben auch in der Südweststeiermark viele Besucherinnen und Besucher in die heimischen Seen und Freibäder.