Am 17. August wendeten sich gleich zwei besorgte Katzenbesitzer an Stephan Oswald, Bürgermeister von St. Stefan ob Stainz: "Ich erhielt zwei voneinander unabhängige Anrufe, in denen mir mitgeteilt wurde, dass zwei Katzen vergiftet worden seien." Die Vergiftungen konnten in beiden Fällen von einem Tierarzt bestätigt werden. Unbekannt bleibt, wie die Katzen vergiftet worden sind.