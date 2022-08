Flugalarm in der Nacht, geschlossene Theater und auf den Straßen ukrainische Soldaten: Auch wenn sich der Krieg in der Ukraine vor allem im Osten des Landes abspielt, ist er dennoch auch in der Hauptstadt Kiew spürbar. Nataliia Shofolova ist im März mit ihren beiden Kindern nach Marhof bei Stainz geflüchtet und lebt seither dort. Am 18. Juli kehrte sie mit ihren Kindern zum ersten Mal seit ihrer Flucht nach Österreich für zehn Tage nach Kiew zurück.